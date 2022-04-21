Almanya, doğalgazda darboğazlara hazırlanıyor

Bundesnetzagentur'dan yapılan açıklamada, ülkede gaz tüketime ilişkin verilerin, 28 Nisan'a kadar gaz şebekesi operatörlerinden ve mayıs ayında da büyük gaz tüketimi olan şirketlerden toplanacağı belirtildi.

Verilerin toplanmasındaki amacın, Almanya veya AB üyesi ülkelerde gaz tedarikinde önemli bir kesinti olması durumunda Bundesnetzagentur'a güncel verileri sağlamak olduğu belirtilerek, böyle bir durumda gaz tüketimini düzenleme yetkisinin Bundesnetzagentur'da olacağı bildirildi.

Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, "Bundesnetzagentur olarak büyük gaz tüketicilerinin tüketimlerinde kısıtlamaya gitmek zorunda kalacağı bir duruma yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Aynı zamanda bu durumun yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının ve Batı'nın uyguladığı yaptırımların ardından Rusya, Almanya'yı gaz tedarikini durdurmakla tehdit etmişti.

Alman hükümeti, Rusya'dan gelen doğalgazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı 30 Mart'ta "Gaz Acil Durum Planı"nda erken uyarı seviyesini etkinleştirirken, söz konusu planın, "erken uyarı", "uyarı" ve "acil durum" olmak üzere 3 seviyeden oluştuğu belirtildi.

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor. Ülke, ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.