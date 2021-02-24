Almanya ekonomisi 2020’de yüzde 3,7 daraldı

Almanya ekonomisi yılın dördüncü çeyreğinde, üçüncü çeyreğe göre pozitif büyüme yakalandı ve GSYH çeyreklik bazda yüzde 0,3 büyüdü, enflasyon ve mevsim etkisinden arındırılmış GSYH daralması ise yüzde 3,7 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, Almanya ekonomisi yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyürken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 daraldı.

Destatis’ten verilerine göre, kasımda yeni varyantların ardından uygulanan karantinalar Almanya ve birçok Avrupa ülkesinde büyümeyi aşağı çekmişti. Hane halkı harcamaları bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 azalırken, düşüşü yüzde 1,8 artan gayri safi sabit sermaye oluşumu ve yzüzde 4,5 artan inşaat faaliyetleri destekledi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da gayri safi yurt içi hasıla 2020 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 2,7 azalırken, takvim ve enflasyon etkisinden arındırılmış yıllık ekonomik daralma yüzde 3,7 oldu.