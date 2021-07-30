Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verileri, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde, hane halkı ve hükümet harcamalarının etkisiyle, yüzde 1,5 büyüdüğünü açıkladı.

Bir önceki yılın aynı çeyreği ile kıyaslandığında Almanya'nın ekonomisi yüzde 9,2 büyüyerek beklentilerin altında kaldı.

Beklentiler Almanya ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 9,6 daralmasıydı,

Ülke ekonomisi bir önceki çeyrekte yüzde 1,8, bir önceki yılın aynı çeyreğinde ise yüzde 3,1 daralmıştı.

Raporda, COVID-19 salgını krizinin hane halkı tüketimindeki büyük etkisinin ekonomik performanstaki düşüşte etkili olduğu belirtildi.