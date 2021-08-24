Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,6 büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verileri, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde, hane halkı ve hükümet harcamalarının etkisiyle, yüzde 1,6 büyüdüğünü açıkladı.

Bir önceki yılın aynı çeyreği ile kıyaslandığında Almanya'nın ekonomisi yüzde 9,4 büyüdü.

Beklentiler Almanya ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 9,2 büyümesiydi.

Ülke ekonomisi bir önceki çeyrekte yüzde 1,5, bir önceki yılın aynı çeyreğinde ise yüzde 9,2 büyümüştü.

Raporda, ikinci çeyrekte hem tüketici harcamaları hem de dış ticaret yılın ilk çeyreğine göre artarken, aynı zamanda istihdam rakamlarındaki düşüş de durdurulduğu belirtildi.