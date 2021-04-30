Almanya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,7 daraldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verileri, ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde, COVID-19 tedbirlerinin gevşemesinin etkisiyle, yüzde 8,5 büyüdüğünü açıkladı.

Beklentiler Almanya ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 3,2 daralmasıydı,

Ülke ekonomisi bir önceki çeyrekte yüzde 0,3, bir önceki yılın aynı çeyreğinde ise yüzde 3,7 daralmıştı.

Diğer yandan, bir önceki yılın aynı çeyreği ile kıyaslandığında Almanya'nın ekonomisi yüzde 3 daraldı.

Raporda, COVID-19 salgını krizinin hane halkı tüketimindeki büyük etkisinin ekonomik performanstaki düşüşte etkili olduğu belirtildi.