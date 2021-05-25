Almanya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,8 daraldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verileri, ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde, COVID-19 tedbirlerinin gevşemesinin etkisiyle, yüzde 1,8 daraldığını açıkladı.

Beklentiler Almanya ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 3 daralmasıydı,

Ülke ekonomisi bir önceki çeyrekte yüzde 1,7, bir önceki yılın aynı çeyreğinde ise yüzde 3 daralmıştı.

Diğer yandan, bir önceki yılın aynı çeyreği ile kıyaslandığında Almanya'nın ekonomisi yüzde 3,1 daraldı.

Raporda, COVID-19 salgını krizinin hane halkı tüketimindeki büyük etkisinin ekonomik performanstaki düşüşte etkili olduğu belirtildi.