Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü
Almanya ekonomisi, üçüncü çeyrekte daralma beklentilerinin aksine yüzde 0.3 büyüdü.
Reuters
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Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, üçüncü çeyrekte daralma beklentilerinin aksine yüzde 0.3 büyürken yüksek enflasyon ve enerji arz sorunlarına rağmen resesyon tehlikesini şimdilik atlatmış oldu.
Ekonomistler Almanya İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) bir önceki çeyreğe yüzde 0.2 daralacağını tahmin etmişlerdi.