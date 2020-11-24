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Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,5 büyüdü

Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılası üçüncü çeyrekte yüzde 8,5 büyüdü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verileri, ülke ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde, COVID-19 tedbirlerinin gevşemesinin etkisiyle, yüzde 8,5 büyüdüğünü açıkladı.

Hane halkı tüketimi üçüncü çeyrekte yüzde 10,8 artışla, görülen büyümede önemli rol oynadı.

Diğer yandan, bir önceki yılın aynı çeyreği ile kıyaslandığında Almanya'nın ekonomisi yüzde 4 daraldı.