Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,5 büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verileri, ülke ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde, COVID-19 tedbirlerinin gevşemesinin etkisiyle, yüzde 8,5 büyüdüğünü açıkladı.

Hane halkı tüketimi üçüncü çeyrekte yüzde 10,8 artışla, görülen büyümede önemli rol oynadı.

Diğer yandan, bir önceki yılın aynı çeyreği ile kıyaslandığında Almanya'nın ekonomisi yüzde 4 daraldı.