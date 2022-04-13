Almanya ekonomisinde Rus gazı tehdidi

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri, Ukrayna'daki savaşın etkileri nedeniyle Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahminini düşürdü.

Enstitüler Rusya'nın enerji tedariğini kesmesi durumunda ülke ekonomisinin 2023 yılında resesyona gireceği tahmininde bulundu.

Beş enstitü Almanya'nın 2022 yılı ekonomik büyüme beklentisini yüzde 4.8'den yüzde 2.7'ye düşürürken 2023 büyüme beklentisi ise yüzde 3.1 seviyesinde açıklandı. RWI, DIW, Ifo, IfW ve IWH enstitüleri Rusya'dan gelen enerji arzının kesilmesi durumunda ekonominin bu sene yüzde 1.9 büyüyeceği önümüzdeki yıl ise yüzde 2.2 küçüleceğini öngördü.

Kiel Enstitüsü Başkan Yardımcısı Stefan Kooths "Eğer gaz arzı kesilecek olursa Almanya ekonomisi sert bir resesyona girer" dedi.

Enstitüler bir arz kesintisi yaşanması durumunda Almanya'da GSYH'nin 2022 ve 2023 yıllarında kümülatif olarak 220 milyar euro azalacağını açıklarken bu rakam ülkenin yıllık ekonomi çıktısının yüzde 6.5'inden fazlasına tekabül ediyor.