Almanya ekonomisinde veriler kötüleşti

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından ZEW tarafından hazırlanan göstergeler, Almanya'nın ekonomik durumuna yönelik değerlendirmelerin ciddi şekilde kötüleştiğini ortaya koydu.

ZEW Cari Durum Göstergesi Nisan ayında 9,4 puan düşerek -30,8'e inerken, Ekonomik Beklenti Endeksi de 1,7 puan düşüş ile -41,0'e geriledi. Cari Durum Göstergesi, Ukrayna'da savaşın baylamasında bu yana ikinci kez düştü.

Gerek cari duruma yönelik değerlendirmeler, gerekse ekonomiye yönelik beklentiler COVID-19 salgınını başladığı Mart 2020'ye benzer seviyelere gerilerken, enflasyon bekleyişleri ise 43,4 puan azalarak 26,8 puana indi.

"Stagflasyon görünümü devam ediyor"

ZEW Başkanı Achim Wambach yaptığı değerlendirmede, "ZEW Ekonomik Durum Göstergesi düşük seviyede olmaya devam ediyor. Uzmanlar cari ekonomik durumu konusunda kötümserler ve kötüleşmeye devam edeceğini öngörüyorlar. Enflasyon bekleyişyerinde düşüş ise bize umut için biraz neden veriyor. Bununla birlikte gelecek 6 ay için stagflasyon görünümü devam ediyor" ifadelerini kullandı.