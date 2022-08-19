Almanya ekonomisinin görünümü sıkıntılı

Almanya Maliye Bakanlığı, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya için görünümün, enerji fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle sıkıntılı, kasvetli olduğunu bildirdi.

Bakanlık yayınladığı aylık raporda, "Ekonominin gelişimine ilişkin görünüm hali hazırda kayda değer şekilde sıkıntılı. Görünüm, oldukça yüksek derecede belirsizliğe işaret ediyor" dedi.

Raporda ayrıca, "Rusya'dan gaz tedarikinin ciddi şekilde düşmesi, ısrarcı şekilde yüksek enerji fiyatları ve giderek artan diğer mal fiyatları ile tedarik zincirlerinde beklentilerden uzun süren bozulmalar, Çin'in sıkı COVID politikasının yol açtığı sorunlar ekonominin kalkınması, gelişmesi üzerinde ağır baskı yaratıyor" ifadelerine yer verildi.