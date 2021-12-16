Almanya, gelecek yıl 400 milyar eurodan fazla borçlanacak

Alman hükümetinin borçlanmasını ve borçların yönetimini yapan Almanya Finans Ajansı'ndan yapılan açıklamada, gelecek yıl toplam 410 milyar euro borçlanma yapılmasının planlandığı belirtildi.

Federal hükümetin 2022’de toplam 322 milyar euroluk borç geri ödemesi bulunuyor.

Alman hükümeti COVID-19 salgını nedeniyle açıklanan teşvikleri finanse etmesi için 2021’de yaklaşık 483 milyar euro ile rekor borçlanmaya gitmişti. 2020’de ise 407 milyar euro borç almıştı.

Öte yandan, Almanya'nın kamu borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 46,3 milyar euro artarak yaklaşık 2 trilyon 256 milyar euroya çıkmıştı.

Bu arada, Alman Parlamentosu COVID-19 krizinin başladığı 2020'de Almanya'nın anayasadaki borç freni mekanizmasını askıya alarak hükümete COVID-19 önlemlerini finanse etmek için yeni borç alma izni vermişti. Borç freninin gelecek yılın sonuna kadar askıda kalması bekleniyor.

Almanya, borç freni mekanizmasını 2023'ten itibaren tekrar yürürlüğe koymayı hedeflerken, federal bütçe üzerindeki baskının artan COVID-19 tedbirleri ve yatırım harcamaları ile artması öngörülüyor.