Almanya hizmet PMI 10 ayın zirvesinde
Almanya'da hizmet PMI mayısta, 10 ayın zirvesi olan, 52,8 puana yükseldi.
HS Markit'in açıkladığı Almanya hizmet satın alma yöneticileri endeksi, nisan ayındaki 49,9 puandan, mayıs ayında, son 10 ayın en yüksek düzeyi olan, 52,8 puana yükseldi. Beklentiler endeksin 52 puana yükselmesiydi.
IHS Markit Müdür Yardımcısı Phil Smith, “Geçen ekim ayında kilitleme önlemlerinin yeniden sıkılaşmasından bu yana firmalar sektör genelinde ilk kez talep artışı açıklamalarıyla, Almanya genelinde hizmet faaliyetlerinde olumlu bir artış yaşandı. Hizmetler performansındaki iyileşme kötüleşen tedarik sorunları nedeniyle üretimde daha fazla ivme kaybını telafi edecek” dedi.
Almanya'nın bileşik satın alma yöneticileri endeksi, nisan ayındaki 55,8 puandan, 56,2 puana yükseldi.