Almanya hizmet PMI temmuzda rekor düzeyde yükseldi

IHS Markit'in açıkladığı Almanya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuz ayında, haziran ayındaki 57,5 puandan, 61,8 puana yükseldi.

Almanya'nın hizmet sektöründeki faaliyet Temmuz ayında rekor bir hızda büyüdü, işletmeler COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra ekonominin yeniden açılmasından yararlandı ve24 yılın en büyük artışını gösterdi.

IHS Markit'in sektördeki nihai Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ölçüm faaliyeti hazirandaki 57,5'ten temmuzda 61,8'e yükseldi.

Hem hizmet hem de imalat sektörlerini kapsayan bileşik PMI endeksi, haziran ayındaki 60,1'den temmuzda 62,4'e yükselerek, haziran 2006'da bir önceki rekoru aştı.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Faaliyetlerin artması, şirketler için eşi görülmemiş bir oranda fazladan personel alırken, işçiler için iyi bir haber olduğunu kanıtlıyor. Ancak, enflasyonist baskılar yüksek kalmaya devam ediyor ve şirketler, maliyetlerin haziran ayına göre biraz daha düşük bir hızda artması gerçeğinden pek faydalanamayacak. Sektörün büyümeye devam etmesi ve kapasite üzerinde ciddi bir baskının sinyal vermesiyle birlikte, artan maliyetler önümüzdeki dönemde bir özellik olmaya en azından yakın vadede devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Almanya perakende satışları, COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından haziran ayında beklenenden çok daha fazla yükseldi, pazartesi günü yayınlanan veriler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yaz aylarında tüketici kaynaklı bir toparlanma umutlarını destekliyor.