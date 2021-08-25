Almanya Ifo endeksi iki ay üst üste geriledi
Almanya'da iş dünyasının artan COID-19 vakaları etkisiyle karamsarlığa kapılmaları sonucunda Ifo endeksi üst üste ikini ayda da geriledi.
Almanya'nın Ifo iş dünyası güven endeksi ağustos ayında, arz darboğazı ve artan COVID-19 vakaları nedeniyle şirketlerin Alman ekonomisiyle ilgili karamsarlığa kapılmasıyla üst üste ikinci aylık düşüşünü kaydetti.
Ifo Enstitüsü'nün açıkladığı veriye göre, ağustosta Ifo endeksi beklentilerin altında kalarak 99.4 geldi.
Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 100.4 seviyesinde olmasını bekliyorlardı. Ifo endeksi temmuz ayı için 100.8'den 100.7'ye revize edildi.
"Alman ekonomisindeki hava tekrar bulutla kaplandı" diyen Ifo Başkanı Clemens Fuest, "İmalattaki ara malların arz darboğazı ve artan enfeksiyon sayısı ekonomiyi baskılıyor" diye belirtti.
Fuest, özellikle konaklama ve turizm sektörlerindeki kaygıların arttığını ifade etti.