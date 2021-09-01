Almanya imalat PMI ağustosta 6 ayın en düşük düzeyine çekildi

IHS Markit'in açıkladığı Almanya imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında, temmuz ayındaki 65,9 puandan, 62,6 puana geriledi.

Almanya’da imalat sektörünün tedarik zinciri sorunları etkisiyle, artan talep ve sipariş büyümesine yanıt verememesi mal fiyatlarını rekor düzeylere yükseltti. Ankete katılan mal üreticilerinin yaklaşık yüzde 61'i tedarik sorunlarına işaret ettiler.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Phil Smith, Almanya imalat sektörünün talep ve yeni sipariş büyümesinin rekor düzeylerde olduğuna işaret etti ancak imalatçıların tedarik zinciri sıkıntılarının devam ettiğini söyledi. Arz talep dengesizliklerinin devam ettiğine ve bu durumun fiyatları tarih yüksek düzeylere yükselttiğine işaret eden Smith, “Yine de üreticiler gelecek yaz için koşulların iyileşeceğinde umutlu” dedi.