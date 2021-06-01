Almanya imalat PMI mayısta 3 ayın en düşük düzeyine çekildi

IHS Markit'in açıkladığı Almanya imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mayıs ayında, nisan ayındaki 66,2 puandan, 64,4 puana geriledi.

Almanya’da imalat sektörünün yeni siparişler ve çıktılardaki büyümesinin yavaşlaması ülkenin imalat sektörü faaliyetindeki düşüşte etkili oldu. Girdi maliyetleri enflasyonunun rekor düzeyde artmasının üreticilerin karşı karşıya olduğu tedarik zinciri sorunlarının ciddiyetine eklenmesiyle , ankete katılan mal üreticilerinin yaklaşık yüzde 79'u tarafından girdilerin alınmasında gecikmeler bildirmesiyle vurgulandı.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Phil Smith, Almanya imalat sektörünün tedarik sıkıntıları yaşadığına işaret ederek, “Mevcut tedarik sorunlarının bir belirtisi olsa da, biriken işlerdeki art arda rekor artışlar, önümüzdeki aylardaki çıktı seviyeleri için iyiye işaret ediyor" dedi.