Almanya imalat PMI mayısta hafif çekildi

IHS Markit'in açıkladığı Almanya imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mayıs ayında, nisan ayındaki 66,2 puandan, 64 puana geriledi.

İmalat sektörünün yeni siparişlerdeki büyümesi güçlü kaldı, ancak üç ayın en düşü düzeyine geriledi. Üreticilerin karşı karşıya olduğu tedarik zinciri sorunlarının ciddiyeti, ankete katılan mal üreticilerinin yaklaşık yüzde 79'u tarafından girdilerin alınmasında gecikmeler bildirmesiyle vurgulandı.

1996'da veri toplamanın başlamasından bu yana en hızlı yükselen imalat satın alma fiyatları.IHS Markit Ekonomi Direktörü Phil Smith, “Üretime yönelik talep görünümü olumlu kalırken, müşterilerin zorunlu kesinti nedeniyle üretim seviyelerini düşüren ve yeni siparişlere ağırlık veren tedarik sıkıntısı işletmelerinden daha fazla rapor alıyoruz. Bunun yanı sıra, mayıs ayında fabrika girdi fiyatlarını imalat anketinin 25 yıllık geçmişinde görülen her şeyi kolayca aşan bir oranda artıran arz kıtlığı ile ilişkili bir maliyet artışı sorunu da var. Enflasyonist baskılar giderek hizmetlere de yayılıyor ve girdi maliyetlerinin ve çıktı fiyatlarının genel önlemlerini hem rekor seviyelere çekiyor.