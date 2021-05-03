Almanya imalat PMI nisanda hafif çekildi

IHS Markit'in açıkladığı Almanya imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) nisan ayında, mart ayındaki rekor düzey olan 66,6 puandan, bir değişim göstermemesi beklentilerine karşın 66,2 puana çekildi.

Endeks önceki döneme göre gevşemesine rağmen, üretim, yeni siparişler ve ihracattaki büyüme oranları, anket tarihinin diğer dönemlerinden daha hızlıydı. Ankete katılanlar, hem yurtiçi hem de yurtdışında güçlü talep bildirmeye devam etti ve çoğu, Çin başta olmak üzere Asya'daki satış kazançlarını vurguladı.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Phil Smith, "Almanya’da İmalat PMI imalat sektörünün güçlü sinyaller göndermeye devam ettiğini gösterdi ve artan siparişler etkisiyle mart ayındaki rekor düzeyde tutundu.

"Birikmiş işlerdeki ikinci rekor artış, Alman üreticilerin karşılaştığı talebin gücüne işaret ediyor, ancak aynı zamanda üretimin yeni siparişlerin gerisinde kalmaya devam ettiği gerçeğini de vurguluyor. Veriler, şmalat sektörünün nisan ayı ile kapasite artırma çabalarını iki katına çıkardığını gösteriyor. İki buçuk yıldan fazla bir süredir istihdam yaratma oranında en hızlıya kayda değer bir hızlanma görmek, ancak tedarik sorunları sektörün büyüme beklentileri için bir risk olmaya devam ediyor

“Mevcut tedarik sorunları ile ilgili bazı endişeler devam etse de, üreticiler genel olarak rekor düzeyde yüksek beklentilerle önümüzdeki yıl için oldukça olumlu bir görünüm sergiliyorlar, bu da darboğazların geçici olacağına ve hem arz hem de talep tarafındaki koşulların iyileşeceğine inandıklarını ima ediyor" açıklamasını yaptı.