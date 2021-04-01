Almanya imalat PMI şubatta tarihi zirvesine yükseldi

IHS Markit'in açıkladığı Almanya imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mart ayında, şubat ayındaki 60,6 puandan, beklentiler doğrultusunda 66,6 puana yükseldi.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Phil Smith, ""Almanya’da İmalat PMI mart ayında 66.6 puan ile rekor düzeye yükseldi ve imalat sektörünün güçlendiğini gösterdi.

"ABD ve Çin'e yapılan satışlarda senkronize artışlardan yararlanan çok sayıda Alman üreticinin büyüme açıklaması ve yeni ihracat siparişleri de dahil olmak üzere birçok cephede rekor kıran bir ay oldu.

"Şiddetli maliyet baskıları ve talepteki durgun artış nedeniyle seri tarihinde her zamankinden daha hızlı yükselen çıktı fiyatları da dahil olmak üzere yaratacağı etkiyi görmek için nisan ayı flaş PMI verilerini sabırsızlıkla bekliyoruz. "