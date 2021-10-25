Almanya iş iklimi endeksi 6 ayın en düşük seviyesinde

Almanya IFO iş iklimi endeksi 97,7 ile 6 ayın en düşüğüne geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 98 olması yönündeydi. IFO beklenti endeksi de 95,4 ile beklentilerinin altında kaldı.

Hammadde sıkıntıları ve salgında vaka sayılarının artmasının arz üzerinde oluşturduğu tehditler endeksteki düşüşte etkili oldu.

IFO Başkanı Clemens Fuest, tedarik sıkıntılarının sektörde sıkıntı yaratmaya devam edeceğini belirterek, “İmalatta kapasite kullanımı giderek düşüyor. Almanya ekonomisinin dişlilerine sıkışan kumlar toparlanmayı sekteye uğratıyor” dedi.

Diğer yandan tüketicilerin hızla artan fiyatlardan kaçınmaya çalışmasının hizmet sektörünün zayıflamasına yol açtığı kaydedildi.