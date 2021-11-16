Almanya, Kuzey Akım 2’nin ruhsatlandırma sürecini askıya aldı

Almanya, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı’nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldı.

Konuya ilişkin Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumundan (Bundesnetzagentur-BNetzA) yapılan açıklamada, projenin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'nin, hattın işletme ruhsatını almaya yönelik daha fazla ön şartı yerine getirmek amacıyla Almanya yasalarına göre bir şirket kurması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Akım 2 boru hattının işletilmesine ilişkin bir ruhsat, ancak operatör Alman yasalarına uygun olduğunda dikkate alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Almanya, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecine 8 Eylül'de başlamıştı. Sürecin 4 ay sürmesi bekleniyordu.

Yılda 55 milyar metreküp gazın sevki planlanıyor

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.