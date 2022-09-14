Almanya, Lufthansa'daki tüm hisselerini sattı

Alman hükümetinin elindeki Lufthansa hisselerini satması sonrasında Lojistik alanındaki girişimleri ile bilinen Klaus-Michel Kuehne Lufhansa'daki payını yüzde 17,5'e çıkardı.

Kuehne Holding, Alman hükümetinin Lufthansa'daki yüzde 20 hissesini satışından pay aldı.

Almanya'nın ekonomik istikrar fonu WSF, Lufthansa'yı pandemi sırasında 9 milyar euro büyüklüğündeki paket ile iflastan kurtarmış ve bunun karşılığı olarak Lufthansa hisseleri almıştı.

Daha önce yapılan açıklamalarda WSF'nin bu hisseleri Ekim 2023'e kadar elde çıkaracağı ifade ediliyordu. Ancak bugün yapılan açıklama ile WSF'nin hisse satışını tamamladığı, elinde Lufthansa hissesi kalmadığı duyuruldu.