Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner,: Stagflasyon çok olası

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında Almanya'da yüksek enflasyon ve düşük büyümenin bir arada olduğu stagflasyon dönemi yaşanmasının olası bir senaryo olduğunu söyledi.

Berlin'de konuşan Lindner, fiyat baskılarına karşı verilecek en iyi yanıtın daha önce ekonomiyi desteklemek için uygulamaya konan sübvansiyonların, teşviklerin sona erdirilmesi olduğunu, Almanya ve AB'nin mali disipline dönmeleri gerektiğini ifade etti.

Lindner ayrıca, Almanya'da hali hazırda askıya alınmış olan yeni borçlanma yasağı kuralının gelecek yıl yeniden uygulamaya gireceğini belirtti. Bu, 2022 yılında 140 milyar euro olması öngörülen yeni borçlanmanın gelecek yıl 10 milyar euro civarına inmesi anlamına geliyor.