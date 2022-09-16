Almanya Maliye Bakanı: Enflasyon kontrolden çıkabilir

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyonun artan gıda ve enerji fiyatlarının etkisiyle kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

RND'ye konuşan Lindner, "Benim ana endişem enflasyonun çıpasını kaybetmesi, kalıcı şekilde dört nala gitmesi. Bunun kontrol altına alınamayabilecek olması" diye konuştu.

Hükümetin fiyatlardaki artışları sınırlamak için seçeneklerinin sınırlı olduğunu ifade eden Lindner, "Size ancak şokları absorbe edebileceğimiz sözünü verebilirim" dedi.