Almanya Merkez Bankası'nın başına Nagel getirilecek
Almanya'da Olaf Scholz liderliğindeki yeni hükümetin Bundesbank Başkanlığı görevine Joachim Nagel'i seçeceği belirtildi.
Almanya Merkez Bankası'nın başına Joachim Nagel'in getirileceği belirtildi.
Handelsblatt gazetesinin haberine göre Olaf Scholz liderliğindeki yeni hükümet, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanlığı görevine Joachim Nagel'i seçecek.
Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, Başbakan Olaf Scholz'un Nagel'i önerdiği ve Maliye Bakanlığı'nın buna onay vermesinin kesin göründüğü ifade edildi.
Bundesbank Jens Weidmann yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.
Scholz'un Bundesbank'ın başında Bank for International Settlements'ın Bankacılık Bölümü Başkan Yardımcısı Nagel'i görmek istediği 2 Aralık tarihinde Financial Times'ta yer almıştı.