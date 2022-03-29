Almanya, Rusya'dan tüm fosil yakıt ithalatını sıfırlamak istiyor

Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferası'nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock,, "Almanya, fosil yakıtlarda Rusya'ya bağımlılığına tamamen bitirmek istiyor" dedi.

Baerbock, "Almanya son birkaç haftada Rusya'dan başta kömür olmak üzere fosil yakıt ithalatını yarı yarıya azalttı" dedi.

IMK: Alman ekonomisi Ukrayna savaşı nedeniyle daralabilir

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından IMK enstitüsü, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıl önceden tahmin edilenden çok daha yavaş büyüyeceğini, hatta bir daralmanın bile yaşanabileceğini söyledi.

IMK yaptığı açıklamada, temel senaryolarında Alman ekonomisi için 2022 yılı GSYH büyüle tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 2,1'e indirdiklerini belirtirken, enerji fiyatlarının çok daha yukarı gittiği bir en kötü senaryoda Alman ekonomisinin yüzde 0,3 daralabileceğini de vurguladı.

Alman ekonomisi 2021 yılında yüzde 2,9 büyümüştü.