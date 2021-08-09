Almanya ticaret fazlası haziranda 13,6 milyar euroya yükseldi

Almanya'nın mevsimsel olarak ayarlanmış ticaret fazlası haziran ayında, mays ayındaki 12,6 milyar eurodan, 13,6 milyar euroya yükseldi.

Ülkenin ihracatı aylık yüzde 1,3 artışla 118,7 milyar euro olurken, yıllık artış yüzde 23,6 oldu. Ülkenin ithalatı ise aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 27 artışla 102,4 milyar euro oldu

Almanya'nın nisan ayında Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yıllık yüzde 26,1 ithalatı da yüzde 22,1 arttı.