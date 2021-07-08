Almanya ticaret fazlası mayısta 12,6 milyar euroya geriledi

Almanya'nın mevsimsel olarak ayarlanmış ticaret fazlası nisan ayında, mart ayındaki 15,6 milyar eurodan, 12,6 milyar euroya geriledi.

Ülkenin ihracatı aylık yüzde 0,3 artışla 109,4 milyar euro olurken, yıllık artış yüzde 36,4 oldu. Ülkenin ithalatı ise aylık yüzde 3,4 ve yıllık yüzde 32,6 artışla 97,1 milyar euro oldu

Almanya'nın nisan ayında Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yıllık yüzde 43,3 ithalatı da yüzde 38,1 arttı.