Almanya ticaret fazlası nisanda 15,5 milyar euroya yükseldi

Almanya'nın mevsimsel olarak ayarlanmış ticaret fazlası nisan ayında, mart ayındaki 14,3 milyar eurodan, 15,5 milyar euroya yükseldi.

Ülkenin ihracatı aylık yüzde 0,3 artışla 11,8 milyar euro olurken, yıllık artış yüzde 47,7 oldu. Ülkenin ithalatı ise aylık yüzde 1,7 ve yıllık yüzde 33,2 artışla 96,3 milyar euro oldu

Almanya'nın nisan ayında Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yıllık yüzde 58,6 ithalatı da yüzde 44,8 arttı.