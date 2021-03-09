Almanya ticaret fazlası ocakta 22,2 milyar euroya yükseldi
Almanya’nın ticaret dengesi ocakta 22,2 milyar euro fazla verdi
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Almanya'nın mevsimsel olarak ayarlanmış ticaret fazlası ocak ayında, aralık ayındaki 16,1 milyar eurodan, 22,2 milyar euroya yükseldi. Ülkenin ihracatı aylık yüzde 1,4 artışla 98,1 milyar euro olurken, yıllık artış yüzde 8 oldu. Ülkenin ithalatı ise aylık yüzde 4,7 ve yıllık yüzde 9,8 artışla 83,8 milyar euro oldu
Almanya'nın ocak ayında Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yıllık yüzde 6, ithalatı da yüzde 5,9 azaldı.