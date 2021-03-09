Almanya ticaret fazlası ocakta 22,2 milyar euroya yükseldi

Almanya'nın mevsimsel olarak ayarlanmış ticaret fazlası ocak ayında, aralık ayındaki 16,1 milyar eurodan, 22,2 milyar euroya yükseldi. Ülkenin ihracatı aylık yüzde 1,4 artışla 98,1 milyar euro olurken, yıllık artış yüzde 8 oldu. Ülkenin ithalatı ise aylık yüzde 4,7 ve yıllık yüzde 9,8 artışla 83,8 milyar euro oldu

Almanya'nın ocak ayında Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yıllık yüzde 6, ithalatı da yüzde 5,9 azaldı.