Almanya'da 200 milyar euroluk pakete onay

Almanya'da parlamentonun alt kanadı Bundestag, Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümetinin enerji krizi ile başa çıkmak için hazırladığı 200 milyar euro büyüklüğündeki pakete onay verdi.

Bundestag'ın onay verdiği paket şirketleri ve hane halklarını artan enerji fiyatlarının etkisinden korumayı amaçlayacak.

Bundestag ayrıca, bu 200 milyar euroluk paketin finansmanına imkan sağlamak üzere, anayasada yer alan borçlanma tavanı kuralının askıya alınmasına da onay verdi.

Maliye Bakanı Christian Lindner, borçlanma tavanının askıya alınmasının onaylanması sonrası, "Elektrik ve gaz fiyat sınırlamaları için temel oluşturuldu. Bu enerji savaşında ekonomik gücümüz kullanmalıyız" dedi.