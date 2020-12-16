Almanya'da bileşik PMI aralıkta 52,5 puana yükseldi

IHS Markit verilerine göre, Almanya'da bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), arlık ayında, kasım ayındaki 51,7 puandan, 52,5 puana yükselerek 2 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Ülkede aralık ayında hizmet sektorü PMI 1,7 puan artışla 47,7 puana yükselere eylül ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi. Diğer yandan, imalat PMI 0,8 puan artışla 58,6 puana yükselirken, imalat çıktıları 0,8 puan düşüşle dört ayın en düşük düzeyi olan 51,4 puana geriledi.

IS Markit Direktör Yardımcısı Phil Smith, kısıtlama haberlerinin endeksteki artışı baskıladığını söyledi ve ekledi, "COVID-19 aşısının da etkisiyle Almanya'da imalat ve hizmet sektörleri çin 2021 görünümü olumlu."