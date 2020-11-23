Almanya'da bileşik PMI kasımda 5 ayın en düşük düzeyine geriledi

Almanya'da bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) kasım ayında, hizmet ve imalat satın alma yöneticisi endekslerinde görülen COVID-19 tedbirleri sebepli düşüşler etkisiyle 52 puanla son 5 ayın düşük düzeyine geriledi.

Almanya'da hizmet PMI kasımda 46,2 puanla üst üste ikinci ayda da gerilerken, imalat PMI iyi bir performans gösterse de, ekim ayındaki 65,1 puandan, 62,7 puana çekildi.

IHS Martik Direktör Yardımcısı Phil Smith, yeni COVID-19 önlemlerinin Almanya ekonomisini olumsuz etkilediğine ve hizmet sektörünün mayıs ayından bu yanaen kötü performansını gösterdiğini belirtti ve, "İmalat sektörünün Asya'ya satışları artarken, dördüncü çeyrekteki düşüş tahmin edilen düzeyden aşağıda kaldı" dedi.