Almanya'da çarklar yavaşlamaya devam ediyor

S&P Global, eylül ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı. Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da ağustosta 46,9 puan olan bileşik PMI, eylülde 45,9 puana gerileyerek 28 ayın en düşüğüne indi. Beklenti endeksin 46 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI ağustosta 47,7’den eylülde 45,4’e inerken, ülkede imalat sanayi PMI ise aynı dönemde 49,1’den 48,3’e geriledi. İmalat sanayi PMI verisi 27 ayın en düşük seviyesine gerilerken verinin eylülde 48,3 puana gerileyeceği tahmin ediliyordu.

İmalat sanayi ve hizmet sektörü, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın yukarısı büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor. Ülkede bileşik PMI verisinin üç aydır art arda 50 puanın altında kalması dikkati çekti.

S&P Global ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmaya hazır göründüğünü belirtti. Smith, "PMI'nin eylülde toparlanma işareti göstermemesi ve PMI anketinin ileriye dönük göstergelerinin de kötüleşmesiyle, dördüncü çeyreğe ilişkin beklentiler de iyi görünmüyor” ifadesini kullandı.