Almanya'da COVID-19 krizinde açık iş pozisyonları yüzde 3 arttı

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan araştırmada, ülkede yılın üçüncü çeyreğinde açık pozisyon sayısı COVID-19 salgını önce 2019'un üçüncü çeyreğindeki seviyenin yüzde 3 üstünde kaldı.

2021'in üçüncü çeyreğinde ülkede 1,39 milyon açık pozisyon olduğunun ortaya konulduğu araştırmada, 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla, açık pozisyon sayısı 221 bin (yüzde 1,9) ve 2020'nin üçüncü çeyreğine kıyasla 417 bin (yüzde 43) arttı.

Lojistik sektöründeki açık pozisyon sayısı yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 41 artarak 68 bine ulaşırken, imalat sektöründeki söz konuş açık ise yüzde 10 artışla 163 bine yükseldi.