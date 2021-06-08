Almanya’da ekonomik beklentiler azaldı

Almanya ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi 85,3 puana yükselmesi beklenirken, 79,8 puana geriledi.

Mevcut Durum Endeksi ise beklentilerin çok üzerinde negatif 9,1'e yükseldi. Beklenti mevcut durum endeksinin mayıstaki negatif 40,1 düzeyinden haziranda negatif 27,8 düzeyine yükselmesiydi.

Euro Bölgesi Ekonomik Beklenti Endeksi bir önceki aya göre 2,7 puan düşerek Haziran ayında 81,3'e inerken, Euro bölgesindeki mevcut ekonomik durum göstergesi 27 puan iyileşerek eksi 24,4 puana ulaştı.

ZEW Başkanı Profesör Achim Wambach "Ekonomik toparlanma ilerliyor. ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi haziran ayında bir düşüş yaşasa da, çok yüksek bir seviyede kalıyor. Beklentilerdeki düşüş muhtemelen büyük ölçüde ekonomik durumun önemli ölçüde daha iyi değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle finansal piyasa uzmanları önümüzdeki altı ay için güçlü bir ekonomik toparlanma beklemeye devam ediyor” dedi.