Almanya’da ekonomik büyüme yavaşlamaya rağmen devam etti

IHS Markit'in açıkladığı Almanya öncü Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında, 60,6 puanla 2 ayın en düşük düeyine geriledi.

Bileşik PMI endeksini oluşturan hizmet ve imalat PMI’lar da yavaşlayarak sırasıyla 61,5 ve 59 puana gerilediler. Hizmet sektörü büyümesi 2 ayın, imalat sektörü büyümesi ise son 7 ayın en düşük düzeyinde.

Bileşik PMI’da görülen gerilemenin nedeni olarak, hizmet sektörü faaliyetlerinin COVID-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle yükselmesi ardından 2 ayın imalat sektörünün ise 7 ayın en düşük düzeyine çekilmesi gösterildi.

IHS Markit Müdür Yardımcısı Phil Smith, “Ağustos ayı öncü PMI verileri, ülkede özel sektörün faaliyetlerinin yavaşlasa da sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. İmalat sektöründe yavaşlamanın dah da derinleşmesinin