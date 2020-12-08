Almanya'da ekonomik hassasiyet beklentiyi aştı

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Almanya'da ekonomik hassasiyetin aralık ayında, 46 puanlık beklentinin çok üstünde, kasım ayına göre 16 puan artarak 55 puana yükseldiğini açıkladı.

ZEW Başkanı Profesör Achim Wambch, "Açıklanan COVID-19 aşısı onaylarının finans piyassalarında olumlu bir havaya neden olması ile artan ekonomik hassasiyet tırmandı" dedi.

Euro Bölgesi ekonomik hassasiyeti ise kasım ayındaki 75,7 puana göre, 0,7 puan artışla 76,4 puana yükseldi.