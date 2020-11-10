Almanya'da ekonomik hissiyat kasımda düştü
Almanya'da ekonomik hissiyat aylık bazda 17,1 puan düşüşle kasımda 39 puana geriledi.
Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) verilerine göre Almanyua'nın ekonomik hissiyatı kasım ayında, ekim ayındaki 56,1 puandan 17,1 puan düşüşle 39 puana geriledi.
Piyasa beklentisi ülkenin ekonomik hissiyatının 41,7 puana gerilemesiydi.
ZEW Başkanı Profesör Achim Wambach finans uzmanlarının COID-19 salgınının ikinci dalgası ile ilgili endişelerin devam ettiğini belirtti ve ekledi, "Almanya ekonomisinin daralmaya gideceği endişeleri devam ediyor. Uzmanlar Brexit gelişmeleri ya da ABD başkanlık seçimlerinin Almanya'nın ekonomik beklentilerine bir etkisi olmayacağını iddia ediyorlar."
Diğer yandan Euro bölgesi ekonomik hissiyatı, ekim ayına göre 19,5 puanlık düşüşle, kasım ayında 32,8 puana geriledi.