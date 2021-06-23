Almanya’da ekonomik toparlanma hız kazandı

IHS Markit'in açıkladığı Almanya öncü Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziran ayında, 60,4 puanla, 10 yıldan fazla bir sürenin zirvesine yükseldi.

Bileşik PMI endeksini oluşturan hizmet ve imalat PMI’lar da beklenti üzerinde yükselerek sırasıyla 58,1 ve 64,9 puana yükseldiler. Hizmet sektörü büyümesi 123 ayın, imalat sektörü büyümesi ise son 2 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Bileşik PMI’da görülen artışın nedeni olarak, hizmet sektörü faaliyetlerinde COVID-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle 10 yılın zirvesine yükselmesi gösterildi.

İmalat sektörü faaliyetleri ise son 2 aydır gösterdiği düşüş eğiliminden, yeni siparişlerde görülen artış etkisiyle 57,5 puanlık beklentinin üzerine yükseldi.

IHS Markit Müdür Yardımcısı Phil Smith, “Beklendiği gibi, COVID-19 kısıtlamalarının daha da gevşetilmesi, Alman ekonomisinin toparlanmasına ek bir destek sağladı ve öncü PMI on yıldan fazla bir süredir en yüksek seviyesine yükseldi. Temmuz ayında daha da kaldırılacak sınırlama önlemleriyle, bu güçlü ivme üçüncü çeyreğe taşınma yolunda ilerliyor. Haziran ayındaki büyümedeki toparlanma, firmaların daha gevşek sınırlama önlemlerinin ve talep üzerine daha yüksek seyahat faaliyeti seviyelerinin olumlu etkilerini bildirdiği hizmet sektöründen kaynaklandı” değerlendirmesini yaptı.