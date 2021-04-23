Almanya'da ekonomik toparlanma hız kesti
Almanya'da mart ayında 57,3 olan bileşik PMI, nisanda 56 puana geriledi.
Almanya'da, COVID-19 salgını tedbirlerinin sıkılaştırılarak devam etmesinin hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri dolayısıyla bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 56 puana geriledi. Beklenti endeksin 56,8 puana yükselmesi yönündeydi.
Hizmet sektörü PMI verisi marttaki 51,5'ten nisanda 50,5’e inerken, ülkede imalat sektörü PMI ise marttaki 66,6'dan nisanda 66,4’e geriledi. Beklenti imalat endeksinin 65,8 puana gerilemesi yönündeydi.
İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.
PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.