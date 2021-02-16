Almanya'da ekonomiye güven arttı

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksinin şubat ayında iyileştiğini ve ocak ayındaki 61,8 puandan, 71,2 puana yükseldiğini açıkladı. ZEW mevcut durum endeksi ise ocak ayındaki negatif 66,4 puandan, negatif 67,2 puana geriledi.

ZEW ekonomik beklenti endeksi beklentisi 59,5 puan, ZEW mevcut durum beklentisi ise negatif 67 puan olarak duyurulmuştu. Açıklanan veriler ekonomik beklenti endeksinin beklentilerden iyi, mevcut durumun ise beklentilere göre olumsuz olduğunu gösterdi.

ZEW Başkanı Profesör Achim Wambach, “Finans piyasası uzmanları gelecek hakkında iyimser bir bakışa sahipler ve Almanya ekonomisinin gelecek 6 ay içinde büyüyeceğini düşünüyorlar. Özellikle tüketim ve perakende satışlarda ciddi bir toparlanma beklenirken, tüketici fiyatlarında da artış öngörülüyor” dedi.