Almanya'da ekonomiye güven arttı

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksinin mart ayında iyileştiğini ve şubat ayındaki 71,2 puandan, 76,6 puana yükseldiğini açıkladı.

ZEW mevcut durum endeksi ise şubat ayındaki negatif 67,2 puandan, negatif 61 puana geriledi.

ZEW ekonomik beklenti endeksi beklentisi 74 puan, ZEW mevcut durum beklentisi ise negatif 62 puan olarak duyurulmuştu. Açıklanan veriler ekonomik beklenti ve mevcut durumun beklentilerden iyi olduğunu gösterdi.

ZEW Başkanı Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ekonomik iyimserlik artmaya devam ediyor. Uzmanlar, Alman ekonomisinin geniş tabanlı toparlanmasını bekliyorlar. Sonbahara kadar Alman nüfusunun en az yüzde 70'ine COVID-19 aşısı sunulacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, büyük bir çoğunluk enflasyonun artmaya devam etmesini ve uzun vadeli faiz oranlarının yükselmesini bekliyor” ifadelerini kullandı.