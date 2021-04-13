Almanya'da ekonomiye güven azaldı

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksinin nisan ayında iyileştiğini ve şubat ayındaki 76,6 puandan, 70,7 puana gerilediğini açıkladı.

ZEW mevcut durum endeksi ise şubat ayındaki negatif 61 puandan, negatif 48,8 puana yükseldi.

ZEW ekonomik beklenti endeksi beklentisi 79,5 puan, ZEW mevcut durum beklentisi ise negatif 52 puan olarak duyurulmuştu. Açıklanan veriler ekonomik beklentinin beklentilerden daha olumsuz ve mevcut durumun beklentilerden iyi olduğunu gösterdi.

ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi Euro Bölgesi'nde ise, nisan ayında bir önceki aya göre 7,7 puan azalarak 66,3 puana çekildi.

ZEW Başkanı Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Daha sıkı tedbirlerin açıklanacağı endişeleri, özel tüketime yönelik beklentilerde düşüşe yol açtı. Bununla birlikte, ihracat görünümü önceki aya göre daha iyi” ifadelerini kullandı.