Almanya'da ekonomiye güven beklentileri aştı
Almanya'nın güven endeksi, ekim ayında 84.3 ile beklentilerin üzerinde geldi.
Reuters
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Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo endeksi, ekim ayında 84.3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Endeksi derleyen Ifo Enstitüsü, ülke ekonomisinin resesyona doğru ilerlediğini ve yılın son çeyreğinde yüzde 0.6 daralacağının tahmin edildiğini belirtti.
Geçen aya ait veri ise 84.3 seviyesinden 84.4 seviyesine yukarı yönlü revize edildi.
Ekonomistler verinin 83.3 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.