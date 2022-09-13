Almanya'da ekonomiye yönelik beklentiler daha olumsuz

Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi Eylül ayında ​-61.9​ seviyesine geriledi ve beklentilerin altında kaldı. Ekonomistler verinin ​​​​​​​​​​​-60 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

Enstitüden yapılan açıklamada önümüzdeki kış yaşanması beklenen enerji sıkıntıları Alman sanayisinin büyük bölümü için beklentilerin daha olumsuz hale gelmesine yol açtı denildi.

Açıklamada son istatistiksel rakamların siparişlerde, üretimde ve ihracatta düşüş yaşandığına işaret ettiği belirtildi.

ZEW eğilim endeksi Ağustos'ta -55.3​ seviyesinde açıklanmıştı.

Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de ​​​​-47.6 seviyesinden -60.5​ seviyesine geriledi. Ekonomistler bu verinin -52.2 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.