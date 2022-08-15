Almanya'da enerji faturaları 500 euro artıyor

Almanya, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kısması sonrası, doğalgaz ithalatçısı kurumların Rus gazını ikame etme çalışmaları kapsamında artan maliyetlerinin karşılanması amacıyla geçici bir vergiyi uygulamaya alacak.

Yeni vergi ile birlikte Almanya'da hanehalklarının doğalgaz maliyeti yılda yaklaşık 500 euro (509.65 dolar) artacak.

Almanya tarafından Uniper ve diğer ithalatçıların yükselen fiyatlar ile başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla getirilen vergi, 1 Ekim'de devreye girecek ve Nisan 2024'e kadar yürürlükte kalacak.

Almanya doğalgaz piyasası işletmecisi Trading Hub Europe, tüketicilerin kilovat saat başına (kWH) 2.419 euro cent fazla ödeme yapacağını açıkladı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin ortalama enerji maliyetleri 480 euro civarında artacak.

Öte yandan geçici vergi uygulamasından sanayi kurumları da etkilenecek. Alman çelik grubu WV Stahl, yüksek enerji fiyatları nedeniyle halihazırda 7 milyar euroya ulaşan ekstra maliyetin üzerine, vergi uygulaması ile sektörün enerji faturasına yıllık 500 milyon euro daha ilave yük bineceğini belirtti.

Ekonomistler ise, söz konusu verginin Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya'da halihazırda %8.5'e ulaşan enflasyonu daha da tırmandırabileceği uyarısında bulundu.