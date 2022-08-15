Almanya'da enerji maliyetini tüketici ödeyecek

Alman hükümetine yakın kaynaklardan ve enerji sektöründen elde edilen bilgilere, Rus gazından vazgeçilerek alternatif tedarikçilerden gaz alınmasının getirdiği maliyetin finansmanı için tüm tüketim gruplarına vergi getirilmesi planı netleşmeye başladı.

Kaynaklara göre, Alman hükümetinin uygulamaya hazırladığı vergi kWh başına 2-3 euro cent arasında olacak.

Hükümetin kWh başına 2 cent vergi uygulama kararı alması halinde bunun Almanya'da ortalama bir aileye yıllık maliyeti 400 euro olacak. 3 cent vergi getirilmesi halinde maliyet 600 euro civarına yükselecek.

Bu arada Almanya Maliye Bakanlığı, getirilecek bu verginin KDV'den muaf tutulması için AB Komisyonu'na yaptıkları başvuruya henüz yanıt gelmediğini vurguladı.