Almanya'da enflasyon 3 yılın zirvesinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta geçtiğimiz yılın aynı ayına gore yüzde 2,5 arttı ve 2018 yılından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi. TÜFE, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 1,5 artış gösterdi. Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 2,2 ve kirada yüzde 1,3 artış, enerji fiyatlarında ise yüzde 10 artış görüldü.